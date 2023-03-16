Страховой стаж: простая инструкция, как купить годы до пенсии онлайн

Если вам не хватило нескольких месяцев или даже лет, чтобы выйти на пенсию по возрасту, то страховой стаж можно увеличить самостоятельно. Как купить стаж до пенсии онлайн — читайте в материале ТСН.ua.
В издании "Социальная платформа" пишут, что украинцы могут внести средства для увеличения страхового стажа или зарплаты, которая потом будет учитываться для исчисления дальнейшей пенсии, можно онлайн не только за себя, но и за другого человека.
Может пенсионер докупить страховой стаж онлайн
Как купить стаж до пенсии онлайн? Запомните эти простые шаги:
- Авторизироваться в личном кабинете Пенсионного фонда Украины (ПФУ), используя квалифицированную электронную подпись.
- В правой части экрана увидите пункт "Добровольная уплата страховых взносов на общеобязательное пенсионное страхование", затем нажмите пункт "Договор присоединения".
- Далее заполняете данные о лице, в пользу которого вы хотите внести средства (ФИО, налоговый номер, серия и номер паспорта, дата рождения).
- Проверяете печатную форму договора.
- Соглашаетесь на передачу и обработку персональных данных, подписываете договор. После этого вас автоматически перенесет на интерфейс уплаты взноса.
Следует отметить, что страховой стаж докупить реально, даже если вы не работали официально в определенные периоды от 1 января 2004 года или не числитесь в списках застрахованных лиц. Приобрести страховой стаж до января 2004 невозможно. Чтобы приобрести страховой стаж, необходимо будет также уплатить ЕСВ (Единый социальный взнос).
Благотворительные пенсии в Украине: что это такое
Напомним, что с 14 марта 2023 года украинцы могут вносить так называемые "добровольные пенсионные взносы". Как отметила заместитель министра социальной политики Дария Марчак, каждый гражданин, проживающий в Украине или за границей, может сделать благотворительное пожертвование на любую сумму в Пенсионном фонде Украины. Это поможет увеличить размер пенсии для:
- бабушки;
- дедушка;
- неравнодушного человека;
- родителей.
Как внести вклад в благотворительную пенсию в рамках общеобязательного государственного пенсионного страхования? Для этого необходимо зайти в личный офис на вебпортале электронных услуг ПФУ.
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