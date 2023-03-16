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Страховой стаж: простая инструкция, как купить годы до пенсии онлайн

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
1150
Время на прочтение
2 мин
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Страховой стаж: простая инструкция, как купить годы до пенсии онлайн

Как купить стаж до пенсии онлайн? / Фото: pixabay.com

Если вам не хватило нескольких месяцев или даже лет, чтобы выйти на пенсию по возрасту, то страховой стаж можно увеличить самостоятельно. Как купить стаж до пенсии онлайн — читайте в материале ТСН.ua.

В издании "Социальная платформа" пишут, что украинцы могут внести средства для увеличения страхового стажа или зарплаты, которая потом будет учитываться для исчисления дальнейшей пенсии, можно онлайн не только за себя, но и за другого человека.

Может пенсионер докупить страховой стаж онлайн

Как купить стаж до пенсии онлайн? Запомните эти простые шаги:

  1. Авторизироваться в личном кабинете Пенсионного фонда Украины (ПФУ), используя квалифицированную электронную подпись.
  2. В правой части экрана увидите пункт "Добровольная уплата страховых взносов на общеобязательное пенсионное страхование", затем нажмите пункт "Договор присоединения".
  3. Далее заполняете данные о лице, в пользу которого вы хотите внести средства (ФИО, налоговый номер, серия и номер паспорта, дата рождения).
  4. Проверяете печатную форму договора.
  5. Соглашаетесь на передачу и обработку персональных данных, подписываете договор. После этого вас автоматически перенесет на интерфейс уплаты взноса.

Следует отметить, что страховой стаж докупить реально, даже если вы не работали официально в определенные периоды от 1 января 2004 года или не числитесь в списках застрахованных лиц. Приобрести страховой стаж до января 2004 невозможно. Чтобы приобрести страховой стаж, необходимо будет также уплатить ЕСВ (Единый социальный взнос).

Благотворительные пенсии в Украине: что это такое

Напомним, что с 14 марта 2023 года украинцы могут вносить так называемые "добровольные пенсионные взносы". Как отметила заместитель министра социальной политики Дария Марчак, каждый гражданин, проживающий в Украине или за границей, может сделать благотворительное пожертвование на любую сумму в Пенсионном фонде Украины. Это поможет увеличить размер пенсии для:

  • бабушки;
  • дедушка;
  • неравнодушного человека;
  • родителей.

Как внести вклад в благотворительную пенсию в рамках общеобязательного государственного пенсионного страхования? Для этого необходимо зайти в личный офис на вебпортале электронных услуг ПФУ.

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Дата публикации
Просмотры
1150
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