"Страхует ведро с одеялом": в поезде Черновцы-Одесса отпадают полки (видео)

Пассажиры жалуются на условия перевозки.

Пассажиры поезда "Черновцы-Одесса" показали "комфорт" в вагоне.

Кадры появились в Телеграмм-канале "Новости. Live Odesa".

Также читайте Во Львове на вокзале посреди ночи загорелся пассажирский поезд

Мужчина присел на нижнюю полку бокового отделения и провалился. Она оказалась неисправной.

Через час неисправную боковую полку заметили и наверху. Ее качало в разные стороны из-за некачественного крепления.

"Стоимость железнодорожных билетов растет с каждым днем, а вот комфорт в вагонах поездов "Укрзализныци" для пассажиров не прилагается. И вот очередное доказательство: верхние полки держатся на "соплях", а нижнюю от падения страхует ведро с одеялом", — говорится в публикации Телеграмма-канала.

Напомним, пассажир "Укрзализныци" пожаловался, что в вагоне поезда играла российская поп-музыка.

Читайте также :