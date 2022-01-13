"Страхует ведро с одеялом": в поезде Черновцы-Одесса отпадают полки (видео)

Пассажиры жалуются на условия перевозки.
Пассажиры поезда "Черновцы-Одесса" показали "комфорт" в вагоне.
Кадры появились в Телеграмм-канале "Новости. Live Odesa".
Мужчина присел на нижнюю полку бокового отделения и провалился. Она оказалась неисправной.
Через час неисправную боковую полку заметили и наверху. Ее качало в разные стороны из-за некачественного крепления.
"Стоимость железнодорожных билетов растет с каждым днем, а вот комфорт в вагонах поездов "Укрзализныци" для пассажиров не прилагается. И вот очередное доказательство: верхние полки держатся на "соплях", а нижнюю от падения страхует ведро с одеялом", — говорится в публикации Телеграмма-канала.
Напомним, пассажир "Укрзализныци" пожаловался, что в вагоне поезда играла российская поп-музыка.
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