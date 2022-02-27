"Страна им точно благодарна": Зеленский пообещал платить военным 100 тыс. грн в месяц

Быть военным – важнейшая работа, подчеркнул президент.

Украинские военнослужащие, держащие оружие в руках, будут получать по сто тысяч гривен в месяц.

Об этом он сказал в своем видеообращении 27 февраля.

"Не для того чтобы нам сказали: "Спасибо". А для того, чтобы они знали, что страна им точно благодарна. Так будет до тех пор, пока не закончится эта война", — подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что бойцы воюют не за деньги, а за сегодня, за завтра, но речь идет и о мотивации.

"Сегодня – это важнейшая работа – быть военным и защищать страну. Я хочу, чтобы государство достойно платило за эту работу".