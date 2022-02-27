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"Страна им точно благодарна": Зеленский пообещал платить военным 100 тыс. грн в месяц

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"Страна им точно благодарна": Зеленский пообещал платить военным 100 тыс. грн в месяц

Министерство обороны Украины

Быть военным – важнейшая работа, подчеркнул президент.

Украинские военнослужащие, держащие оружие в руках, будут получать по сто тысяч гривен в месяц.

Об этом он сказал в своем видеообращении 27 февраля.

"Не для того чтобы нам сказали: "Спасибо". А для того, чтобы они знали, что страна им точно благодарна. Так будет до тех пор, пока не закончится эта война", — подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что бойцы воюют не за деньги, а за сегодня, за завтра, но речь идет и о мотивации.

"Сегодня – это важнейшая работа – быть военным и защищать страну. Я хочу, чтобы государство достойно платило за эту работу".

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 146
  • боевые бронированные машины — 706
  • пушки -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • кораблиЕкатера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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