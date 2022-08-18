"Страна-оккупант делит на "сорты" своих пленных": Россия не спешит обменивать вояк из "ЛДНР"

Однако Россия имеет невысокий интерес к некоторым группам военнопленных, воевавшим против Украины.

Об этом сообщает ГУР Минобороны.

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“Можем констатировать: в отношении определенных групп своих представителей и российских военнопленных РФ имеет невысокий интерес. Если мы говорим о мобилизованных и военных с территории ОРДЛО и представителей ЛНР/ДНР, то действительно к ним самый низкий интерес. Это мы видим на разных ступенях отношения: от того, что они хуже всего обучены, они в прямом смысле принудительно мобилизованы, хуже всего одеты и с худшим оружием, в частности вопросы обмена”, – сказал представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

Он добавил, что, несмотря на это, переговорный процесс по вопросу обмена продолжается.

"Россия почему-то считает, что она иногда до сих пор может диктовать условия, а это не так. Работа над возвращением украинских защитников продолжается, и ждем новостей. Обменный фонд и другие инструменты для возвращения украинских защитников в Украине достаточные. Кроме того, он постоянно возобновляется. И это то, над чем работают Украина и, собственно, все Вооруженные силы. МО Украины.

Напомним, что во время проведения наступательных действий в районе населенного пункта Марьинка (Донецкая область) полностью уничтожен батальон из состава 5 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 08805, Макеевка) 1 АК.

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