Страна, производящая "Шахеды", цинично поздравила украинцев с Рождеством и пожелала мира

Посольство Ирана в Украине выразило надежду, что в Новом Году в Украину "вернутся мир, безопасность и уют".
Посольство Ирана – страны, поставляющей России смертоносные "Шахеды", которыми оккупанты чуть ли не каждую ночь атакуют Украину, цинично поздравила наших граждан с Рождеством и Новым Годом.
Об этом говорится на странице посольства в Facebook.
"Новый Год является предвестником новых мнений и новых решений для будущего, которое, мы надеемся, будет лучше прошлого. Надеюсь, в Новом Году на вашу землю вернутся мир, безопасность и уют", — отметил поверенный в делах Ирана в Украине.
Отметим, что мир на нашу землю мог бы прийти быстрее, если бы каждую ночь Украину не атаковали иранские "Шахеды", которыми Тегеран снабжает россиян.
Напомним, что в ночь на Рождество российские захватчики атаковали Украину "Шахедами".
Читайте также:
- Женщин в Иране могут приговорить к смертной казни за нарушение "законов морали" — The Guardian
- Закрыты правительственные учреждения и онлайн обучение: в Иране энергетический кризис достиг критической точки
- Команда Трампа рассматривает авиаудары, чтобы остановить разработку Ираном ядерного оружия – WSJ