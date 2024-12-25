Страна, производящая "Шахеды", цинично поздравила украинцев с Рождеством и пожелала мира

Посольство Ирана в Украине выразило надежду, что в Новом Году в Украину "вернутся мир, безопасность и уют".

Посольство Ирана – страны, поставляющей России смертоносные "Шахеды", которыми оккупанты чуть ли не каждую ночь атакуют Украину, цинично поздравила наших граждан с Рождеством и Новым Годом.

Об этом говорится на странице посольства в Facebook.

"Новый Год является предвестником новых мнений и новых решений для будущего, которое, мы надеемся, будет лучше прошлого. Надеюсь, в Новом Году на вашу землю вернутся мир, безопасность и уют", — отметил поверенный в делах Ирана в Украине.

Отметим, что мир на нашу землю мог бы прийти быстрее, если бы каждую ночь Украину не атаковали иранские "Шахеды", которыми Тегеран снабжает россиян.

Напомним, что в ночь на Рождество российские захватчики атаковали Украину "Шахедами".

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