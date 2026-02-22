"Страна вдов" и замороженных эмбрионов: CNN о демографическом кризисе в Украине

Как война уничтожает демографическое будущее Украины

В преддверии четвертой годовщины полномасштабной войны в Украине рождаемость в нашем государстве падает, растет количество людей, которые откладывают решение иметь детей. В то же время продолжаются потери на передовой, и миллионы сбежавших как беженцы теперь поселились за границей. Результатом стал один из самых плохих демографических кризисов в мире.

На демографический кризис в Украине обратило внимание американское издание CNN.

«Это катастрофа. Ни одна страна не может существовать без людей. Даже до войны, плотность населения Украины была низкой и очень неравномерно распределенной», — заявляет ведущая украинская демограф Элла Либанова.

По ее словам, с начала войны Украина потеряла около 10 миллионов человек — это погибшие, вынужденные переселенцы и жители оккупированных территорий.

В издании отмечают, что хотя рождаемость в Украине снижается уже много лет — это распространенная тенденция по всей Европе — сейчас она практически разрушена.

Неспровоцированная агрессия России вынудила миллионы украинцев поставить свою жизнь на паузу. Но для многих женщин это решение может иметь большую цену.

Рассказ военнослужащей

Елена Белозерская и ее муж всегда знали, что желают детей. Ей было 34 года, и они были готовы предпринять попытки, когда в 2014 году на востоке Украины вспыхнула война. Пара присоединилась к борьбе и решила, что с ребёнком придется подождать. На момент освобождения Белозерской из армии ей был 41 год, и врачи сказали, что ее шансы забеременеть почти нулевые. Было уже слишком поздно.

Когда она вернулась с передовой, Белозерской сказали, что шанс родить собственного ребенка составляет максимум 5%.

«Врачи посоветовали мне не тратить попусту время и немедленно взять донорскую яйцеклетку», — сказала она. Не в восторге от этой идеи, женщина начала лечение от бесплодия, хотя шансы были очень малы.

«Солдаты живут одним днем. Они живут, чтобы дождаться вечера, чтобы дождаться на следующий день. У них есть срочные нужды — где взять деньги на дроны, на ремонт автомобилей. Они ничего не планируют на будущее», — сказала ветеранка Белозерская журналистам CNN в Киеве.

«Я считаю своим моральным долгом сказать военнослужащим женщинам, что если они хотят детей в будущем, я бы посоветовала им пройти обследование и заморозить яйцеклетки. Я делюсь своей историей, чтобы меньше женщин оказывалось в таком затруднительном положении», — говорит собеседница издания.

Белозерская отважилась на процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в феврале 2022 года — незадолго до начала вторжения РФ. Как полностью обученный военный офицер, 24 февраля Белозерская немедленно отправилась на фронт. Эмбрион остался в Киеве, заморожен и хранился в криобанке.

«Я вернулась на войну и так боялась, что клинику разбомбят. Я позвонила в клинику, спросила, что произойдет, вывезут ли криобанк за границу, безопасно ли это», — рассказала Белозерская CNN. Ее заверили, что в клинике есть усиленная стена, защищающая эмбрионы. Она не выдержит прямого попадания, но защитит их от осколков и обломков.

В прошлом году, когда ей исполнилось 45, Белозерская поняла, что стареет. Не только для материнства, но и войны. Она служила снайпером.

Ее эмбрион все еще был в клинике, ожидая в свое время три года.

«Я чувствовала, что это мой последний шанс иметь ребенка. Я обратилась в клинику за своим эмбрионом. И так родился Павлусь, когда мне было 46», — рассказала она CNN во время прогулки по киевскому парку.

Что говорят медики о рождаемости

Доктор Валерий Зукин — директор клиники, где хранился эмбрион Белозерской.

Он рассказал CNN, что война оказывает разрушительное влияние на уровень рождаемости в Украине.

«Я вижу это своими глазами. Мы видим больше осложнений, больше аномалий, больше трудностей с вынашиванием беременности до срока», — сказал медик, объясняя, что рутинное генетическое тестирование эмбрионов, подвергшихся выкидышам, показало, что частота хромосомных аномалий резко возросла с начала войны.

Врач Алла Бараненко, репродуктолог клиники «Надежда», сказала, что также наблюдает учащение случаев преждевременной менопаузы у молодых женщин.

«Качество яйцеклеток ухудшилось, а их количество уменьшается — и это из-за стресса, и это касается не только моих пациенток, но и доноров яйцеклеток, которые являются женщинами без репродуктивных проблем. И все же качество их яйцеклеток ухудшилось», — сказала она.

Врач добавила, что качество спермы украинских мужчин, особенно возвращающихся с фронта, также хуже.

«Мы храним сперму уже 30 лет. Если сравнить качество спермы военнослужащих сейчас с качеством спермы обычных мужчин до войны, то она, конечно, хуже. Стресс также оказывает влияние на мужчин, но дело не только в стрессе, но и в условиях, в которых они живут», — объяснила медикиня.

«Страна вдов»

У Ирины Ивановой были все характерные признаки ранней беременности. Но она не хотела рассказывать мужу, пока не узнает точно. Он был очень взволнован возможностью иметь детей, а Иванова не хотела внушать ему напрасные надежды, потому что это может быть ложной тревогой.

К тому времени, когда она была уверена, что носит ребенка, было слишком поздно сказать ему. Павел Иванов, ее муж, любовь всей ее жизни и один из элитных пилотов F-16 Украины, погиб в бою 12 апреля 2025 года.

Когда в декабре родилась ее дочь, Иванова назвала ее Юстиной — имя, которое пара избрала вместе, когда мечтала о детях. У Юстины светло-голубые глаза Павла.

«Вы можете испытывать наибольшую радость и наибольшую боль, и вы просто привыкаете к тому, что это часть вас и вашей жизни», — делится своими эмоциями жена погибшего героя.

Волна беженцев и «отток мозгов»

Уровень рождаемости в Украине, или количество детей, рождаемых в среднестатистической женщине в течение своей жизни, сейчас упал ниже единицы по сравнению с 1,4 в Европе и 1,6 в США.

По информации издания, около 6 миллионов человек из Украины, преимущественно молодых женщин и детей, сбежали и официально зарегистрировались как беженцы за границей с начала полномасштабной войны в 2022 году. Подавляющее большинство до сих пор живет за границей, и Либанова сказала, что чем дольше идет война, тем меньше вероятность их возвращения.

В CNN отмечают, что масштабный отток также является значительным оттоком мозгов из Украины.

Ранее демограф рассказал, каким будет соотношение мужчин и женщин в Украине после войны.