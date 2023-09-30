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"Странно, что это нужно объяснять": Буданов прокомментировал размещение войск в жилых кварталах

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
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"Странно, что это нужно объяснять": Буданов прокомментировал размещение войск в жилых кварталах

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов/Скриншот

ВСУ прилагают титанические усилия, чтобы выбить врага из нашей земли.

Кирилл Буданов прокомментировал размещение войск в жилых кварталах. Он утверждает, что на войне по-другому не будет.

Об этом сказал глава ГУР МО Кирилл Буданов в авторском документальном проекте Дмитрия Комарова "Год. Харьковщина".

Ложная логика

Глава украинской разведки удивлен, что в нашем обществе кому-то нужно такое объяснять. Согласно этой логике, нашим бойцам нужно покинуть жилые кварталы. В поле можно стать, иронически подчеркнул Буданов, россияне зайдут в город, они свою задачу точно выполнят следующим образом.

"Нет, это абсолютно ложная логика. Любая военная наука в любой стране мира – там всегда есть в учебниках по тактике раздел, называется примерно как "Ведение боевых действий в городе". Это война, здесь иначе не будет", – констатировал руководитель ГУР МО.

Ранее Буданов раскрыл подробности о планах оккупантов по попытке захвата Харькова в начале полномасштабного вторжения.

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Дата публикации
Просмотры
457
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