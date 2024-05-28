Странное явление в Мариуполе: Азовское море отошло от берега на сотни метров – видео

Подобное явление наблюдается и в российском Таганроге.
Во временно оккупированном Мариуполе Азовское море отошло от берега на сотни метров. Береговая линия существенно отодвинулась от места, где проходила раньше.
Видео показал советник мэра города Петр Андрющенко.
"Странное явление на Азовском море. Море отошло от берега на рекордное расстояние. Сотни метров. Причины пока неясны, но точно аномальны", - написал он.
Андрющенко также отметил, что подобное явление наблюдается не только в Мариуполе на левобережье, но и в российском Таганроге.
Напомним, в Мариуполе оккупанты переименовали улицу Азовстальскую.
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