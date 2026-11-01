Странные звуки из дымохода испугали хозяев: кого там нашли спасатели (фото)

Сова застряла в дымоходе

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Почти двое суток в частном доме в Ивано-Франковске звучали странные звуки из дымохода. Хозяева сначала подумали, что там завелись мыши, но владелец заподозрил, что что-то не так, и решил не разжигать камин. Именно эта осторожность помогла спасти птицу.

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

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В Ивано-Франковске сова застряла в дымоходе: как ее спасали

По данным ГСЧС, 31 октября в 19.49 на место вызова прибыли специалисты Аварийно-спасательного отряда специального назначения. С помощью камеры и фонарика они осмотрели дымоход и увидели сову.

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«Птица застряла на сгибе и не могла выбраться ни вверх, ни вниз», — сообщили в Главном управлении ГСЧС.

Спасатели осторожно вызволили пернатую «гостью». При осмотре видимых травм у нее не было обнаружено.

Как отметили в ГСЧС Ивано-Франковской области, во дворе сову хотели накормить, но у нее были собственные планы: взмахнула крыльями и полетела, даже не попрощавшись со своими спасателями.

В ГСЧС напоминают: перед началом отопительного сезона дымоходы нужно обязательно проверять и очищать. В них могут поселиться птицы или другие животные.

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«Если слышите подозрительные звуки — не разжигайте огонь, пока не выясните их причину», — предостерегают спасатели.

Напомним, ранее ТСН.ua писал, что в Чернобыльском заповеднике была замечена самая маленькая в мире сова — сычик-воробец. Длина его тела составляет всего 15-17 см, а вес — 50-77 граммов. Несмотря на крохотные размеры, эта птица является хищником и охотится не только ночью, но и днем.

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