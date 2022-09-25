Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Странный перформанс: в российском Якутске песнями и хороводами женщины протестовали против мобилизации (видео)

Странный перформанс: в российском Якутске песнями и хороводами женщины протестовали против мобилизации (видео)

Дата публикации
Просмотры
369
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Странный перформанс: в российском Якутске песнями и хороводами женщины протестовали против мобилизации (видео)

В Сибири женщины вышли на протест против мобилизации.

Протестовали они довольно странным способом — водили хороводы и пели песни.

Видео "протестного" действа выложили в Сети.

На центральной площади российского Якутска прошла женская акция против мобилизации. На нее пришли около 400 человек, звучали лозунги "Нет войне" и "Нет геноциду".

Были задержаны как мужчины, так и женщины, их количество не называется.

В то же время после антимобилизационных кричалок женщины принялись водить хороводы и петь песни, тем самым благословляя своих мужчин на войну и на возвращение живыми домой.

Издание сообщало об автобусе задержанных и оценило действия полиции как "агрессивные".

Напомним, в РФ могут принудительно мобилизовать украинских военнопленных.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация