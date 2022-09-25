Странный перформанс: в российском Якутске песнями и хороводами женщины протестовали против мобилизации (видео)

В Сибири женщины вышли на протест против мобилизации.

Протестовали они довольно странным способом — водили хороводы и пели песни.

Видео "протестного" действа выложили в Сети.

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На центральной площади российского Якутска прошла женская акция против мобилизации. На нее пришли около 400 человек, звучали лозунги "Нет войне" и "Нет геноциду".

Были задержаны как мужчины, так и женщины, их количество не называется.

В то же время после антимобилизационных кричалок женщины принялись водить хороводы и петь песни, тем самым благословляя своих мужчин на войну и на возвращение живыми домой.

Издание сообщало об автобусе задержанных и оценило действия полиции как "агрессивные".

Напомним, в РФ могут принудительно мобилизовать украинских военнопленных.

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