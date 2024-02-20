Страны-члены ЕС могут закупать боеприпасы для Украины вне блока – Боррель

Министры иностранных дел Евросоюза на очередной встрече обсудили поддержку Украины.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель после встречи, передает "Радио Свобода".

По словам Борреля, встреча касалась, в частности, предоставления Украине боеприпасов. Боррель сообщил, что Европейское оборонное агентство заключило 60 разных рамочных контрактов для размещения заказов в оборонной промышленности. Любая страна-член блока может использовать эти контракты, чтобы увеличить поставки боеприпасов в Украину.

"Конечно, для этого нужно финансирование. Это финансирование также будет доступно для закупки боеприпасов за пределами Европы, если есть другие каналы поставки. Оно не ограничивается только поставками, которые может обеспечить европейская оборонная промышленность. Если есть другой источник поставки, который лучше, дешевле, скорее, я сказал государствам-членам использовать его. Без проблем", – заявил дипломат.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам добавил, что участники встречи также обсуждали 13 пакет санкций. Боррель выразил надежду, что его утвердят до 24 февраля.

Напомним, 1 февраля лидеры Европейского Союза достигли соглашения о предоставлении Украине помощи в размере 50 миллиардов евро после того, как убедили премьер-министра Венгрии Виктора Орбана упразднить свое вето.

Европейский парламент и Совет ЕС 5 февраля достигли предварительного согласия по созданию Украинского фонда на четыре последующих года. Общий бюджет в 50 млрд евро будет распределен на 33 млрд в кредитах и 17 млрд в грантах.

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