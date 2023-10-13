Страны G7 обязались заставить Россию заплатить за войну в Украине

Также страны G7 обещают удовлетворить потребности Украины в финансировании на 2024 год.

Страны G7 взяли на себя обязательство продолжать прилагать усилия, чтобы заставить Россию заплатить за восстановление Украины после войны.

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Об этом было решено на встрече министров финансов G7, передает пресс-служба Еврокомиссии.

"Мы подтверждаем нашу твердую решимость вводить и обеспечивать соблюдение санкций и других экономических мер, чтобы еще больше подорвать способность России вести незаконную и неоправданную агрессивную войну", — говорится в пресс-релизе министров G7.

Во время встречи страны пообещали приложить усилия, чтобы помочь удовлетворить потребности Украины в финансировании на 2024 год.

Кроме того, представители G7 подтвердили, что активы РФ в их юрисдикциях останутся замороженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Эстонии позволит использовать замороженные российские активы подсанкционных россиян для компенсации ущерба, нанесенного Украине в результате войны.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Украине до сих пор не конфискованы предприятия, прямо или косвенно принадлежащие 25 российским олигархам.

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