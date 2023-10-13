Страны G7 обязались заставить Россию заплатить за войну в Украине

Также страны G7 обещают удовлетворить потребности Украины в финансировании на 2024 год.
Страны G7 взяли на себя обязательство продолжать прилагать усилия, чтобы заставить Россию заплатить за восстановление Украины после войны.
Об этом было решено на встрече министров финансов G7, передает пресс-служба Еврокомиссии.
"Мы подтверждаем нашу твердую решимость вводить и обеспечивать соблюдение санкций и других экономических мер, чтобы еще больше подорвать способность России вести незаконную и неоправданную агрессивную войну", — говорится в пресс-релизе министров G7.
Во время встречи страны пообещали приложить усилия, чтобы помочь удовлетворить потребности Украины в финансировании на 2024 год.
Кроме того, представители G7 подтвердили, что активы РФ в их юрисдикциях останутся замороженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб Украине.
Напомним, ранее сообщалось, что правительство Эстонии позволит использовать замороженные российские активы подсанкционных россиян для компенсации ущерба, нанесенного Украине в результате войны.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Украине до сих пор не конфискованы предприятия, прямо или косвенно принадлежащие 25 российским олигархам.
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