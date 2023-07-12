Страны G7 согласовали гарантии безопасности для Украины: СМИ узнали, о чем они

Впрочем, в обмен на эти гарантии безопасности Запад ожидает от Украины реформ.

Страны "Большой семерки" согласовали документ о гарантиях безопасности для Украины. Они будут направлены на защиту от грядущей российской агрессии.

Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на текст документа, согласованный нашими союзниками на полях саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля.

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"Сегодня мы начинаем переговоры с Украиной, чтобы формализовать... нашу неизменную поддержку Украины, которая защищает свой суверенитет и территориальную целостность, восстанавливает свою экономику, защищает своих граждан и стремится к интеграции в евроатлантическое сообщество", — говорится в тексте документа.

Согласно коммюнике, фрагмент которого попал в СМИ, гарантии безопасности будут включать:

снабжение современной военной техники на суше, в воздухе и на море,

подготовку украинских военных,

обмен разведданными,

помощь в сфере киберзащиты,

расширение индустриальной базы Украины

Впрочем, в обмен на эти гарантии безопасности Запад ожидает от Украины реформ.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что гарантии безопасности от "Большой семерки" будут важным и конкретным успехом для Украины.

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