Страны G7 увеличили объем помощи Украине: о какой сумме идет речь

Министры также подчеркнули необходимость оставаться гибкими в экономической политике на фоне повышенной неопределенности в мировой экономике.

Страны G7 увеличили объем помощи Украине.

После трехдневных переговоров министры финансов стран G7 предложили увеличить экономическую и бюджетную поддержку Украины на 2023 год и начало 2024 до 44 млрд долларов.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на агентство Bloomberg.

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"Мы призываем к немедленному прекращению незаконной войны России против Украины, что устранило бы одну из самых больших неопределенностей относительно глобальных экономических перспектив", — говорится в совместном заявлении министров.

Согласно заявлению, помощь Украине к началу 2024 года увеличена до 44 миллиардов долларов (речь идет об увеличении пособия примерно на 5 млрд долларов – ред.), что позволит Международному валютному фонду одобрить программу поддержки Киева в размере 15,6 млрд долларов в течение четырех лет.

Министры также подчеркнули необходимость оставаться гибкими в экономической политике на фоне повышенной неопределенности в мировой экономике.

Кроме того, министры финансов и руководители центральных банков США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады и Японии согласовали позиции по широкому кругу вопросов – от проблем банковского сектора до реструктуризации долгов.

Отмечается, что страны "Группы семи" (G7) обсуждают, как можно передать Украине замороженные российские активы.

Старший научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла Якоб Киркегор во время публичных слушаний в комитете по иностранным делам Европарламента заявил, что при условии получения надлежащей финансовой помощи экономический рост в Украине в течение 10 лет после завершения войны превзойдет Китай и другие развивающиеся рынки.

Напомним, ранее министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что страны Запада должны немедленно предоставить Украине все необходимое вооружение, чтобы она могла победить российских агрессоров.

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