Страны НАТО могли бы защищать небо над Украиной: Зеленский сделал громкое заявление после встречи с генсеком Альянса

На данный момент нет согласия от НАТО относительно сбивания российских дронов и ракет в воздушном пространстве Украины.

После встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, нанесшим визит в Киев, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что страны Альянса будут защищать небо над Украиной так же, как они это делают во время ударов по Израилю на Ближнем Востоке.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО в четверг, 3 октября.

"Мы говорили сегодня об украинских потребностях в ПВО и взаимодействии с соседями. Мы видим, в частности, как на Ближнем Востоке удается защищать жизнь людей благодаря единству союзников. Совместное сбивание иранских ракет ничем не отличается от сбивания российских ракет, от сбивания иранских "Шахедов", которые объединяют российский и иранский режимы", – сказал украинский президент.

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Владимир Зеленский выразил надежду, что НАТО изменит свои подходы к помощи Украине в защите неба.

"Больше решительности партнеров в нашем регионе – это то, что нужно, чтобы положить конец российскому террору. Мы будем и дальше убеждать наших партнеров", – сказал он, добавив, что в настоящее время такого согласия от НАТО нет.

Марк Рютте уклонился от конкретного ответа относительно возможности сбивания российских ракет над Украиной.

Напомним, накануне, 2 октября, в своем традиционном вечернем обращении Зеленский отметил, что партнеры Украины из стран НАТО во время террористических российских воздушных ударов должны взаимодействовать так, как они делают это на Ближнем Востоке, помогая Израилю сбивать иранские ракеты.

Марка Рютте утвердили на должность Генерального секретаря НАТО

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