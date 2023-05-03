Страны Северной Европы сделали совместное заявление о вступлении Украины в ЕС и НАТО

Главы Дании, Исландии, Норвегии, Украины, Финляндии и Швеции по итогам саммита в Хельсинки 3 мая сделали совместное заявление о вступлении нашего государства в Европейский союз и НАТО.

Об этом пишет "Европейская правда".

Руководители страны Северной Европы подчеркнули, что "будущее Украины в евроатлантическом сообществе".

"Европейский Союз уже признал европейскую перспективу Украины и предоставил ей статус страны-кандидата. Северные страны-члены ЕС будут решительно поддерживать Украину в ее усилиях по реформированию и выполнению требований, необходимых для скорейшего начала переговоров о вступлении, и с нетерпением ждут отчета Еврокомиссии к конца 2023 года", – говорится в заявлении.

Также лидеры Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции сообщили, что поддерживают предоставление военной помощи Украине и политику "открытых дверей" НАТО. Также планируется обсудить будущее Украины в Альянсе на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года.

"Украина официально обратилась с просьбой об ускоренной процедуре членства в НАТО в сентябре 2022 года. Северные члены НАТО будут продолжать поддерживать Украину на пути к будущему членству", – отмечается в заявлении.

Напомним, президент Зеленский во время совместной пресс-конференции с лидерами североевропейских стран в Хельсинки заявил, что Украина должна стать 33-м членом Североатлантического альянса после того, как к блоку присоединится Швеция.

Также Владимир Зеленский в среду, 3 мая, прибыл в Хельсинки – столицу Финляндии – с официальным необъявленным визитом. Он проведет встречу со своим коллегой Саули Нииностио.

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