Страны Великой Семерки призывают Китай не помогать РФ в войне против Украины

Страны Великой Семерки призывают Китай не помогать РФ в войне против Украины

Главы МИД G7 просят КНР не подрывать санкционный режим против России.

Страны Группы семи (G7) призвали Китай выступить в поддержку Украины и не помогать России в ее захватнической войне против Украины, не оправдывать ее действия и не подрывать санкционный режим против РФ.

Об этом говорится в совместном коммюнике министров иностранных дел G7 по результатам встречи в немецком Любеке, передает "Укринформ".

"Что касается российской захватнической войны против Украины, то мы призываем Китай поддержать, согласно международному праву, суверенитет и независимость Украины, целостность ее международно признанных границ, а также решительно призвать Россию прекратить свою военную агрессию против Украины", — говорится в коммюнике.

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Главы МИД G7 призвали Китай "не помогать России в ее захватнической войне против Украины, не подрывать санкции, введенные против России за нападение на суверенитет и территориальную целостность Украины, не оправдывать действия России в Украине и воздерживаться от участия в информационных манипуляциях, дезинформации и других средствах легитимизации захватнической войны России против Украины".

Напомним, конфисковать российские активы и передать их Украине для восстановления призвал страны Большой Семерки глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

О чем говорили министры иностранных дел на встрече "Большой семерки"