Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Страны Запада почти согласовали договор о гарантиях безопасности для Украины — СМИ

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1995
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Страны Запада почти согласовали договор о гарантиях безопасности для Украины — СМИ

Страны Запада почти готовы подписать соглашение о гарантиях безопасности для Украины / Фото: Pexels

Соглашение будет подписано Германией, Францией, Великобританией и США.

Несколько стран Запада близки к тому, чтобы подписать соглашение о гарантиях безопасности для Украины на саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля.

Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на собственные источники.

В сообщении указывается, что. Стороны договариваются о многосторонней системе гарантий на переходный период до желаемого вступления Украины в НАТО после войны.

Ответное соглашение почти готово и будет подписано Германией, Францией, Великобританией и США.

Кроме совместного соглашения, она заключит отдельный договор с Украиной.

Речь идет об оружии, деньгах, военной помощи и обучении. Это должно позволить Киеву защитить себя без прямого вмешательства стран-гарантов.

Соответственно Германия хочет предложить сохранить нынешний уровень помощи до конца войны.

Напомним, ранее сообщалось, что международные наблюдатели МАГАТЭ на Запорожской АЭС пока не зафиксировали признаков минирования, однако они не смогли исследовать часть территории.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки ради вступления в НАТО.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1995
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация