Страны Запада почти согласовали договор о гарантиях безопасности для Украины — СМИ

Соглашение будет подписано Германией, Францией, Великобританией и США.

Несколько стран Запада близки к тому, чтобы подписать соглашение о гарантиях безопасности для Украины на саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля.

Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на собственные источники.

В сообщении указывается, что. Стороны договариваются о многосторонней системе гарантий на переходный период до желаемого вступления Украины в НАТО после войны.

Ответное соглашение почти готово и будет подписано Германией, Францией, Великобританией и США.

Кроме совместного соглашения, она заключит отдельный договор с Украиной.

Речь идет об оружии, деньгах, военной помощи и обучении. Это должно позволить Киеву защитить себя без прямого вмешательства стран-гарантов.

Соответственно Германия хочет предложить сохранить нынешний уровень помощи до конца войны.

Напомним, ранее сообщалось, что международные наблюдатели МАГАТЭ на Запорожской АЭС пока не зафиксировали признаков минирования, однако они не смогли исследовать часть территории.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки ради вступления в НАТО.

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