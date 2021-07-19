Страшная авария с двумя погибшими в Днепре: водитель на скорости врезалась в бетонную стену (видео)

В результате аварии на месте погибли две женщины.
В Днепре утром 19 июля произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли две женщины.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Днепропетровской области.
Как выяснилось, авария произошла около 7:45 на улице Сичеславская Набережная под Мерефо-Херсонским мостом. Там 43-летняя водитель автомобиля Mitsubishi Lanser не справилась с управлением и врезалась в стену. В результате чего женщина, а также ее пассажирка, скончались на месте.
Позже в Сеть попало видео с камер наблюдения. На ролике видно, как водитель автомобиля не вписалась в поворот, проскочила между двумя автомобилями и врезалась в стену.
"Сейчас на месте работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") УК Украины", — отметили в пресс-службе Нацполиции области.
Напомним, что в Черновцах в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 42-летний мужчина. Трагедия произошла на круговом перекрестке на границе города Черновцов и села Годилов.