Страшная авария в Черниговской области: копы задержали водителя грузовика

В результате аварии погибли 13 человек, еще семеро пострадали.

На Черниговщине правоохранители задержали водителя-виновника страшного ДТП, в котором погибли 13 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

По предварительным данным, 44-летний водитель грузовика рядом с поселками Сновянка и Киселевка не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом.

В результате ДТП на месте погибли 11 человек, еще два человека скончались в “скорой” и больнице. Травмы разной степени тяжести также получили семь человек. Все они находятся в медучреждениях, а по состоянию их здоровья медики не делают никаких прогнозов.

“Водитель грузовика также был госпитализирован. После оказания медицинской помощи мужчина задержан. В настоящее время он находится в специализированной палате под стражей полиции. Решается вопрос об уведомлении водителя о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек") УК Украины", — рассказал начальник Нацполиции в Черниговской области Владимир Нидзельский.

Пока правоохранители продолжают устанавливать детали и очевидцев аварии.

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