Страшная непогода в Одессе: спасатели на плечах выносят людей из водяных ловушек

В Одессе продолжается ликвидация последствий стихии Город затопил, инфраструктура разрушена. К сожалению, есть жертвы.

Об этом сообщает ГСЧС.

Спасатели неустанно помогают людям, попавшим в ловушку, выбраться. Их деблокируют из затопленного транспорта и изуродованных автомобилей. Сотрудники ГСЧС буквально на собственных плечах выносят людей в безопасные места.

«Не обстрелами единственными – природа тоже испытывает нас на крепость. Держимся», — отметили в ГСЧС.

Как мы писали, в Одессе и районе с вечера 30 сентября бушевала страшная непогода, из-за которой погибли 9 человек. Среди жертв – ребенок. Мощный ливень повлек за собой подтопление ряда улиц, фиксирующих повреждение коммунальной инфраструктуры.

Ночь была очень тяжелой. Спасатели бросили все силы, чтобы эвакуировать людей из водяных ловушек, изымать автомобили, откачивать воду из зданий. Всего спасены 362 человека и эвакуированы 227 транспортных средств.

Стало известно, что из-за стихии в собственном доме погибла семья из 5 человек.