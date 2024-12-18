Страшная трагедия на Волыни: микроавтобус с людьми слетел в кювет

18 декабря вблизи села Пальче Волынской области микроавтобус, в котором находились 6 человек, слетел в кювет.

Об этом сообщила полиция Волынской области.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter не справился с управлением, в результате чего транспортное средство взмыло в кювет и столкнулось с деревом.

"В результате автопроисшествия водитель погиб на месте, еще пять человек получили телесные повреждения, пострадавших доставили в больницу", – сообщили в полиции.

По этому факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Одессе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека, среди которых военнослужащий Национальной гвардии Украины.

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