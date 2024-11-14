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Страшная трагедия: пожар на Харьковщине унес жизни 5 человек, из них – 4 ребенка

Страшная трагедия: пожар на Харьковщине унес жизни 5 человек, из них – 4 ребенка

Пожар в частном доме / Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области

Причины его возникновения устанавливаются специалистами.

Частный жилой дом загорелся в поселке Песочин Харьковского района, огонь охватил площадь в 150 кв.

Об этом сообщили ГСЧС Украины в Telegram.

Спасатели во время тушения обнаружили тела 5 погибших – мужчины и 4 детей. Один ребенок пострадал.

"Также из горящего дома спасли котика", – говорится в сообщении.

Спасенный кот / ©
Спасенный кот

Чрезвычайные работники работали вместе с местной пожарной командой. Пожар был ликвидирован.

Напомним, в Киеве вблизи ст. м. "Лесная" разгорелся сильный пожар.

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