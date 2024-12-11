Страшная трагедия в Днепропетровской области: во время пожара погибла 4-летняя девочка

При ликвидации пожара обнаружено тело ребенка.
11 декабря в службу спасения поступило сообщение о пожаре в двухэтажном частном жилом доме по улице Бересткова в поселке Широкое Криворожского района.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
"В комнате на втором этаже горели вещи домашнего обихода на общей площади 45 кв.м.", – говорится в сообщении.
К сожалению, не обошлось без жертв. Во время тушения пожара чрезвычайники обнаружили тело девочки, 2020 года рождения.
В настоящее время устанавливаются причины возгорания.
Напомним, в Голосеевском районе Киева произошло возгорание в офисном помещении на четвертом этаже с распространением огня на пятый этаж и крышу здания.
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