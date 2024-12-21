Страшная трагедия: в ДТП в Тернопольской области погиб младенец

Во время трагедии в автомобиле находились супруги и их четырехмесячный сын.

21 декабря, в Тернопольской области, около 10 часов в селе Старый Почаев Кременецкого района произошло ДТП.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

По информации правоохранителей, 32-летний житель Кременецкого района на закругленном участке дороги не справился с управлением "Chrysler Raw Van" и въехал в бетонные плиты.

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В результате ДТП от полученных травм ребенок скончался в больнице. Телесные повреждения получили водитель и его супруга.

Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, в Одессе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека, среди которых военнослужащий Национальной гвардии Украины.

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