Страшная трагедия в Херсонской области: подростки провалились под лед, есть погибшие

В поисковые работы привлекли 25 спасателей, пять единиц техники, подводные дроны и специальное оборудование.

В Херсонской области спасатели завершили поисковую операцию после трагедии на реке Ингулец, где пятеро детей провалились под лед.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

По его словам, погибли трое детей:

9-летний мальчик;

13-летний мальчик;

14-летняя девочка.

Спасателям удалось найти тела двух погибших 14 февраля, а 15 февраля была найдена последняя жертва – 13-летний мальчик.

Трагедия произошла 13 февраля в Великоалександровской общине. Четверо детей гуляли по замерзшей реке Ингулец, когда лед не выдержал, и они ушли под воду. Им пыталась помочь 16-летняя девушка, но тоже провалилась под лед.

К счастью, местный житель увидел, что произошло, и сумел спасти двух девушек – 16-летнюю и 12-летнюю. Обе добрались до берега, но получили переохлаждение. Последнего ребенка нашли в 500 метрах от места трагедии.

Напомним, в Харькове правоохранители задержали 22-летнюю женщину, которая продала собственного ребенка за 20 тысяч долларов. Она не хотела ухаживать за новорожденной дочерью и решила от нее избавиться. На вырученные средства женщина планировала купить авто, а теперь может сесть в тюрьму.

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