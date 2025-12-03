"Страшная цифра": известный демограф оценила потери населения Украины в результате войны

Демографический кризис в Украине / © ТСН

Демографические потери Украины в результате полномасштабной войны могут достичь 10 миллионов человек.

Такая оценка, включая необратимые потери и эмиграцию, озвучила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины им. М.В. Птицы Элла Либанова в интервью для РБК-Украина.

Ученая назвала эту ситуацию "демографической бездной". Элла Либанова назвала эту ситуацию "демографической пропастью" и объяснила, что в расчет 10 миллионов входят все факторы, вызванные войной:

"В эту цифру входит все: и дополнительная смертность, и дополнительное снижение рождаемости, то есть нерожденные из-за войны дети. Это миграция и это оккупация. Может быть иначе? Вероятно, может. Но я пока других вариантов не вижу. К указанным факторам следует добавить еще один – влияние на возрастную структуру фактора нерожденных детей. Ибо если говорить о смертности, там все: и дети, и взрослые”.

Точные масштабы влияния войны на будущую демографию станут очевидны только после окончания и проведения переписи. Однако относительно миграции, имеющиеся данные Евростата и других источников позволяют сделать предварительные выводы:

Из страны эмигрировали около 4,3 млн украинцев (по данным Евростата). К ним можно добавить еще 700 тысяч, находящихся в Британии, США, Канаде, Латинской Америке, Грузии и Молдове. Общее количество военных мигрантов за границей — около 5 миллионов человек.

Треть мигрантов – это дети и подростки до 18 лет. В то же время только 6% составляют люди возрастной категории от 65 лет.

