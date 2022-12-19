Сражался за независимость: на войне с оккупантами погиб учитель из Харьковщины

В одном из направлений ведения боевых действий погиб учитель физики из Харьковщины Роман Крымсалюк.

О смерти педагога сообщается на странице Малиновского лицея №1, что в поселке Малиновка Чугуевского района.

"Страшная весть обжигает болью наши сердца — в бою за независимость Украины с российским оккупантом погиб наш земляк, наш коллега, наш лучший учитель физики — Крымсалюк Роман Юрьевич", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина с первых дней полномасштабной войны отправился добровольцем защищать Украину.

"Низко склоняем головы в глубокой скорби. Никакими словами не унять жгучую боль потери и не залечить раны в душе. Благодарную память о Романе Юрьевиче будут хранить все, кто его знал, работал рядом с ним, дружил и мечтал о счастливом будущем в свободной стране", – говорится в сообщении.

В лицее решили почтить память бойца живым коридором во дворе учебного заведения.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка, Краснопоповка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Андреевка, Красногоровка, Александрополь, Марьинка, Победа і Новомихайловка в Донецкой области.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 520 российских захватчиков. С самого начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 98 800 военных.

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