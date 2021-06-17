Страшная вонь и кучи водорослей: отдыхающие расстроены состоянием пляжа в Скадовске

Из-за зловонного запаха находиться на пляже могут единицы.

В Скадовске Херсонской области пляж не готов к приему туристов. На побережье огромные кучи водорослей из-за чего стоит страшная вонь.

Об этом сообщает Kherson.net.ua.

Город Скадовск, который является главным детским курортом страны, встречает отдыхающих горами камки, собранной на пляже. Находясь под лучами солнца, водоросли выдают ужасный аромат, поэтому отдыхать на пляже сложно.

Отдыхающие надеются, что местная власть позаботится о том, чтобы кучи камки с пляжа убрали.

Напомним, что в Куяльницком лимане в Одесской области вода изменила цвет и теперь играет разными оттенками — от ржавого до бледно-розового.

В Бердянске работники, которые убирали пляж, удивили своей изобретательностью

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