"Страшнее пытки электрическим током": задержанный оккупантами в Крыму журналист передал письмо на свободу

"Страшнее пытки электрическим током": задержанный оккупантами в Крыму журналист передал письмо на свободу

Корреспондент "Радио Свобода" Владислав Есипенко, которого оккупационная власть обвиняет в шпионаже и экстремизме, просит его не забывать.

Украинский журналист, корреспондент "Радио Свобода" Владислав Есипенко, который в следственном изоляторе оккупированного Симферополя ждет приговора подконтрольного России "суда", передал письмо на свободу.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице журналист 1 + 1 Андрей Цаплиенко.

В этом письме, адресованном коллеге-журналисту, Есипенко просит, чтобы его не забывали, ведь после серии громких обменов пленными, о малоизвестных узниках Кремля помнит все меньше людей.

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"Он говорит, что страшнее пытки электрическим током, что о нем просто забывают", — отметил Андрей Цаплиенко.

Узник Кремля сумел передать это письмо через митрополита ПЦУ в Крыму Климента.

"Владислава Есипенко задержали в Крыму в марте этого года. После серии сюжетов для "Радио Свобода". Подброшена взрывчатка, обвинения в шпионаже и терроризме. И дальше — унижение, издевательства, пытки ", — напомнил Цаплиенко.

На 12 октября назначено следующее заседание "суда" в его деле, вскоре его ждет приговор от оккупантов.

"ФСБисты давят на Владислава и требуют молчать, чтобы не получил еще больший срок", — отметил его коллега, призвав оставлять под своим постом в соцсети слова поддержки для узника Кремля.

Напомним, ранее оккупанты блокировали доступ независимых адвокатов к арестованному в Крыму украинскому журналисту Владиславу Есипенко.

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