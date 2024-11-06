Страшно боятся дронов: россияне перебрасывают РЭБ из Санкт-Петербурга (фото)

Оккупанты вынуждены перемещать эти комплексы в сторону границы с Украиной для борьбы с постоянно увеличивающимися налетами беспилотников.

Россияне опрокидывают РЭБ из Санкт-Петербурга для защиты своих границ от дронов. Партизаны отследили движение колонны "Палантин", состоящей из 7 мобильных комплексов.

Об этом сообщает "АТЭШ".

Россияне опрокидывают РЭБ из Санкт-Петербурга

Как отмечается, Палантин является комплексом радиоэлектронной борьбы оперативно-тактического уровня. Комплекс ведет радиоэлектронную разведку, удручает существующие и перспективные системы связи противника.

"Всю собранную информацию мы оперативно передали в правильные руки, которые сумеют вывести из строя каждый комплекс РЭБ, прежде чем он сможет принести хоть какую-то пользу россиянам", — подытожили агенты.

Напомним, украинские защитники в Запорожской области нанесли точный удар по позициям окупантов, в результате чего было уничтожено несколько единиц военной техники и живой силы противника. После этого члены партизанского движения "АТЕШ" зафиксировали передислокацию подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВС РФ.

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