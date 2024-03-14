Страшно боятся местных: в Мариуполе россияне показательно задержали женщину за "шпионаж" (видео)

Так, в Мариуполе захватчики патрулируют улицы и останавливают автомобили мариупольцев. В частности, спецслужбы так называемой "ДНР" показательно задержали женщину, подозреваемую якобы в "шпионаже и передаче сведений о местонахождении военнослужащих".

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

В Мариуполе показательно задержали женщину из-за подозрения в "шпионаже"

На выборах хотят "правильного" выбора

Таким образом, они хотят запугать местное население. Дело в том, что они сами очень боятся мариупольцев и не доверяют им.

"Поэтому даже досрочное голосование проводилось с военными, а на избирательных участках будут находиться вооруженные представители оккупантов. Все, чтобы местные жители сделали "правильный выбор"", — отметили в горсовете.

Напомним, в Мариуполе нашли еще одно место захоронения.

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