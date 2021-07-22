Страшно красивое явление: в Сети показали водяной смерч в Азовском море (видео)

Смерч бушевал в основном над морем.

На Азовском море отдыхающие сняли смерч. Водоворот достиг в высоту несколько сотен метров.

Видео, которое пугает и одновременно завораживает, сняли отдыхающие и выложили в Сети.

Из-за циклона, который пришел на смену жаре, произошло подобное природное явление. На кадрах видно, как воздушный столб крутится над морем, а затем от порывов ветра растягивается вверху, уходя в облака. Перед тем как он появился в Запорожской области был дождь, град, а море штормило.

К счастью, смерч "гулял" только по воде и до жилых домов на суше не добрался.

На Азовском море бушевал водяной смерч

Напомним, что водяные смерчи напугали туристов в Польше. Некоторые отдыхающие не на шутку испугались, а потому бегство с пляжа.

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