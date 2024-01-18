Страшно напуганы: россияне пытаются противодействовать партизанскому движению на ВОТ востока Украины

Противник осознает, что ему здесь не рады, потому что люди с нетерпением ждут ВСУ.

Оккупанты изо всех сил пытаются усилить движения сопротивления на ВОТ востока Украины. Так, они увеличивают количество так называемых "мобильных групп", которые будут проверять местное население.

Об этом пишет ЦНС.

Что интересует захватчиков

Как отмечают в подполье, в первую очередь будут искать:

паспорта Украины;

прописки;

смартфоны и любая другая техника, которая может передавать сообщения Силам обороны Украины.

"Враг стремится обнаруживать любую оперативную информацию о деятельности представителей движения сопротивления на ВОТ, действия которых часто приводят к локальным поражениям российско-оккупационных войск, как на фронте, так и в тылу противника", – сообщают в Центре.

Ранее стало известно, что россияне завозят на оккупированные территории врачей из Карелии.

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