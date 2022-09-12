"Страшно, п*здец": раненый на Харьковщине оккупант со слезами прощался с женой и рассказал о куче трупов

Российские военные под давлением ВСУ на Харьковщине грузят 200-х и прощаются с родными.

Решительные действия украинских защитников на востоке посеяли отчаяние среди захватчиков. У них заканчиваются боеприпасы, нет поддержки из воздуха, а воевать приходится даже с ранениями. Так что им остается только прощаться с родными и плакать от безысходности.

Это подтверждает разговор российского оккупанта, который перехватила СБУ.

Раненый осколками захватчик позвонил по телефону жене, которой рассказал, как ВСУ прорывают их оборону.

"Мы не можем держать оборону, у них очень сильное оружие по сравнению с нашим. Мы попросили поддержки авиации, нам сказали "Х*й, держите оборону сами как хотите", – рассказывает российский военный.

Сквозь слезы он жалуется, что не имеет ни сил, ни нервов: "У нас нет ни снарядов, ни оружия, них*я. Патронов осталось, бл*дь, у всех — по магазину. Страшно, п*здец. Я уже за*бался пацанов грузить. Все болит, я весь в крови", — говорит оккупант.

Жена убеждает его, что помощь подвезут, однако оккупант безнадежно отвечает: "Да х*й знает, когда эти самолеты... долетят ли они сюда еще. Четыре летели — не долетели, сбили нах"й", — сказал россиянин.

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