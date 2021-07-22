"Страшно ступать": одесситы шокированы последствиями ночного ливня

Вода затопила дома, магазины и салоны красоты.

Ночной ливень затопил жилой комплекс "Радужный" в Одессе.

Об этом сообщают очевидцы и показывают в Сети последствия непогоды.

Магазины и салоны на цокольных этажах залило водой по подоконник. Автомобили также затоплены.

одессу залило

"Последствия стихии на Радужном. Это капец, народ... и прямо в моем дворе. Машины затоплены, водители хватаются за голову, моторы не знаю как будут восстанавливать. Ночью писали, что воды было по подлокотники внутри! Магазины и салоны в цокольных помещениях вообще жесть. Страшно ступать, потому что еще треснет током", — написала Оксана Поднебесная, жительница Одессы.

Кроме того, как сообщают в ГСЧС,из-за сильного дождя в Одессе спасатели помогали людям выбираться из подтопленных домов, подвалов и квартир.

Добавим, что в Одессе по состоянию на 07:00 еще подтоплены несколько улиц и ограничено движение общественного электротранспорта.

По состоянию на 07:00 подтопленными оставались улице Черноморского Казачества, Атамана Головатого, Щеголева, Атамана Чепиги, Мечникова, Небесной Сотни и Водопроводная. Кроме того, вода заблокировала въезд и выезд к жилому массиву Поселок Котовского, что в Суворовском районе Одессы. В мэрии советуют двигаться Окружной дорогой.

Напомним, в ночь на четверг Одессу накрыл мощный ливень, из-за подтопления на многих улицах было затруднено движение транспорта, пилоты двух пассажирских авиалайнеров отказались от посадки в аэропорту.

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