"Страшно выходить на улицу": в Одессе на улице заметили мужчину с оружием

"Страшно выходить на улицу": в Одессе на улице заметили мужчину с оружием

Мужчина даже направил оружие на прохожих.

В Одессе горожане жалуются на соседа, который ночью с оружием ходит по улицам и отстреливает бездомных собак.

Об этом пишет местный Телеграмм-канал.

Также читайте Привязал собаку к авто и волочил по дороге: во Львовской области задержали живодера

“Хочу сообщить о неадеквате на улицах города и предостеречь случайных прохожих. Все происходило у Бреуса. Этой ночью, в 23:55, услышала выстрел, затем через 7 минут еще один. Выглядываю в окно и наблюдаю картину: сосед из нашего подъезда с оружием (возможно, ружье, могу ошибаться) ходит по улице. Вышел отстреливать бездомных собак, которые, кстати, совершенно невинны, никого ни разу не трогали, без агрессии к человеку. Находился в неадекватном состоянии, затем направил оружие на случайных прохожих. Там началась потасовка... Парень пытался вызвать полицию и не пустить соседа в подъезд, началась потасовка. В результате парню сосед разбил лицо оружием. Страшно выходить на улицу”, — говорится в сообщении.

В Запорожье ночью подожгли дом, где несколько лет подряд живодеры издевались над животными

Напомним, в Киеве на Воскресенских садах мужчина пытался зарубить пса топором.

А в Одессе двое мужчин и девушка спасли пса, который упал в щель между двумя домами и не мог самостоятельно выбраться оттуда в течение недели.

Читайте также: