ДТП в Хмельницком

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В Хмельницком пассажирский поезд «Укрзалізниці» протаранил легковушку. ДТП случилась 29 июня 2026 около 02:21 на регулируемом железнодорожном переезде по улице Ивана Франко.

Об этом сообщает полиция Хмельницкой области.

Столкновение поезда и легковушки в Хмельницком: есть погибшие

В Хмельницком правоохранители устанавливают обстоятельства ночного ДТП на железнодорожном переезде, в результате которого два человека погибли и еще двое получили травмы.

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По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat пренебрег правилами безопасности — проигнорировал запрещающий красный сигнал светофора и звуковое предупреждение, после чего выехал на пути.

Это привело к столкновению поезда с автомобилем. В легковушку влетел поезд сообщением «Чоп — Ясиня — Киев».

В результате мощного удара двое 18-летних пассажиров легковушки получили несовместимые с жизнью травмы: девушка погибла сразу на месте происшествия, а юноша умер в реанимационном отделении больницы.

Водителя автомобиля и еще одного его пассажира с телесными повреждениями госпитализировали в Хмельницкую областную больницу.

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Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких человек).

Виновнику аварии, который остался в живых, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Подробности резонансного ДТП в Киеве

Напомним, что 5 июня в Соломенском районе Киева произошло смертельное ДТП, когда автомобиль Mercedes на большой скорости влетел в подземный переход, в результате чего погибли четыре человека, среди которых 12-летний мальчик.

Водитель легковушки, Павел Плешивцев, которого суд арестовал на 60 суток без права залога, отрицает свою вину, утверждая в суде, что потерял сознание за рулем.

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Однако единственная пассажирка и свидетельница ДТП Юлия Волковская опровергла версию водителя, заявив, что он не потерял сознание, а крепко держался за руль и игнорировал ее замечания. По ее словам, во время движения мужчине кто-то позвонил, после чего он взял телефон в руки и начал опасно маневрировать в «шахматном порядке» и неконтролируемо увеличивать скорость.

Саму Юлию выписывают из больницы после операции на многочисленных переломах, и ее ждет длительное восстановление. Потерпевшая пассажирка и родители погибшего мальчика уже объединились вокруг общего адвоката и будут вместе отстаивать в суде справедливое наказание для виновника трагедии.

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