Страшное ДТП в Николаеве: разбитый автомобиль, мертвый водитель и пострадавший ребенок (фото)

Страшное ДТП в Николаеве: разбитый автомобиль, мертвый водитель и пострадавший ребенок (фото)

Смертельная авария произошла ночью.

В ночь на 26 октября на улице Генерала Карпенко в Николаеве столкнулись два автомобиля Audi A6 и BMW 320.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

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В результате столкновения легковушек погиб 37-летний пассажир Audi. Также с места происшествия были госпитализированы 26-летний водитель BMW и двое пассажиров 32 и 13 лет.

Следователи возбудили уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

ГУ Нацполиции в Николаевской области

Как сообщалось, на дороге "Слободка-Кульчиевецкая — Врубловцы" недалеко от села Баговица Каменец-Подольского района Хмельницкой области произошло смертельное ДТП. Автомобиль переехал 17-летнего парня.

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