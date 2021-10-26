Страшное ДТП в Николаеве: разбитый автомобиль, мертвый водитель и пострадавший ребенок (фото)

Смертельная авария произошла ночью.
В ночь на 26 октября на улице Генерала Карпенко в Николаеве столкнулись два автомобиля Audi A6 и BMW 320.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
В результате столкновения легковушек погиб 37-летний пассажир Audi. Также с места происшествия были госпитализированы 26-летний водитель BMW и двое пассажиров 32 и 13 лет.
Следователи возбудили уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть".
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
Как сообщалось, на дороге "Слободка-Кульчиевецкая — Врубловцы" недалеко от села Баговица Каменец-Подольского района Хмельницкой области произошло смертельное ДТП. Автомобиль переехал 17-летнего парня.