Страшное ДТП в Николаевской области: разбитые машины, пострадавшие и мертвый водитель (фото)

Что стало причиной аварии - пока неизвестно.
В Вознесенске на улице Болгарская произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Там столкнулись автомобили Daewoo Lanos и Chery Tiggo.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
По данным правоохранителей, 62-летний водитель Daewoo погиб на месте происшествия. 43-летний водитель другого автомобиля и трое его пассажиров с телесными повреждениями доставлены в больницу.
Событие квалифицировано по признакам ч. 2 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего".
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
Напомним, в Кривом Роге водитель легковушки на полной скорости влетела в дерево. В результате удара автомобиль буквально превратился в груду металла. На месте погибла 29-летняя девушка.