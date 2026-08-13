ТСН в социальных сетях

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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1746
Время на прочтение
1 мин

Страшное видео ДТП с погибшими на трассе Одесса—Николаев распространяют в Сети: что говорят в полиции

В полиции прокомментировали видео, которое активно распространяют в социальных сетях с жутким ДТП на трассе «Одесса — Николаев».

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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ДТП на трассе Одесса-Киев

ДТП на трассе Одесса-Киев

В Сети активно распространяют видео с жуткой аварией на трассе «Одесса — Николаев», где столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовик. В полиции рассказали, что это кадры из ДТП, которое произошло еще 4 июля.

Об этом в комментарии для ТСН.ua сообщил отдел коммуникаций ГУНП в Николаевской области.

После 14:00 часов 13 августа ряд анонимных телеграмм-каналов активно распространил видео, на котором видны столкновения микроавтобуса и фуры. Тела жертв лежат прямо на дороге.

«Видео, которое распространяется в Сети со многими пострадавшими — от 4 июля», — рассказали нам.

В полиции отметили, что жуткая авария, которую распространили в Сети, произошла еще 4 июля. Речь идет о ДТП, где микроавтобус Mercedes Sprinter с людьми и грузовой автомобиль Volvo. Тогда погибли 12 человек. По информации правоохранителей, аварию спровоцировал, скорее всего, водитель кроссовера, который сбежал из места ДТП, но его впоследствии задержали и объявили подозрение.

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