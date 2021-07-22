Страшные последствия ливня в Одессе: людей и машины сносило потоком, затоплены дома и уничтожен пляж

Страшные последствия ливня в Одессе: людей и машины сносило потоком, затоплены дома и уничтожен пляж

В результате стихии повалены десятки деревьев, улицы города превратились в полноводные реки.

Ночью Одессу накрыл мощный ливень, жители города не видели такого с 2013 года. Ливень сопровождался шквальным ветром.

Укргидрометцентр сообщил, что в Одессе за час ливня выпало 31 мм осадков, суммарные осадки за ночь были еще больше.

Под воду ушли целые улицы — в частности, и знаменитые Дерибасовская и Французский бульвар. Предварительно — пострадавших нет. Но стихия нанесла ущерб и отдельным горожанам, и городу в целом.

Из-за последствий непогоды люди оказались в ловушке, на помощь к ним пришли спасатели. Эвакуировать пришлось 11 жителей и убрать 60 поваленных непогодой деревьев.

Также спасатели 22 раза выезжали для откачки воды из подвалов многоэтажек, частных домохозяйств и домов на территории Одесской области.

Многие улицы города затопило — самая сложная ситуация была на улице Генуэзской, Французском бульваре и Дерибасовской, центральной аллеи Аркадии.

Кроме того, из-за ливня в местном аэропорту не смогли приземлиться несколько самолетов. В частности, борт из Варшавы решил вернуться, а самолет с турецкой Анталии направился в Борисполь.

В некоторых районах также наблюдаются случаи подтопления многоэтажек.

Местные жители сообщали, что, в частности, затопило ЖК Радужный. Там вода была в помещениях.

"Последствия стихии на Радужном. Это капец, народ... и прямо в моем дворе. Машины затоплены, водители хватаются за голову, моторы не знаю как будут восстанавливать. Ночью писали, что воды было по подлокотники внутри! Магазины и салоны в цокольных помещениях вообще жесть. Страшно ступать, потому что еще треснет током", — написала Оксана Поднебесная, жительница Одессы.

Водителям тоже досталось. Утром владельцы обнаружили свои машины поврежденными. Очевидцы говорят, что машины плыли, из-за чего случались столкновения.

А на улице Композитора Нищинского, 1 произошло обрушение части здания. Стена упала на четыре припаркованные автомобили.

odessa.online

Плыли не только люди и автомобили. Одесситы сняли, как водой снесло киоск, но его остановило дерево.

048.ua

Кроме того, пришлось спасать пассажиров маршрутного такси, которое утонуло. Эвакуацию проводили МЧСники. Пассажиры, которые пытались переждать непогоду, оказались в ловушке. Поэтому им пришлось буквально вплавь выбираться из транспортного средства.

Местные СМИ сообщили, что стихия наделала беды на центральной аллее Аркадия. Серьезно пострадал и известный пляж Аркадия: инфраструктура большинства пляжных комплексов повреждена.

По данным синоптиков, сегодня, 22 июля, в области ожидается сильный ветер. Температура +25.

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