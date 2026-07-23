Страшные цифры демографии: детей становится все меньше, школы не могут набрать первоклашек

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Из-за падения рождаемости школы уже не могут набрать первые классы в Киеве, а к 2030 году количество первоклашек в Украине может сократиться еще на треть.

Об этом сообщила в эфире Киев24 сопредседатель ОО «Родители SOS» Алена Парфенова.

По данным «Опендатабот», на одного родившегося — на сегодняшний день почти четыре умерших.

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«И мы понимаем, к чему это приведет. А в этом году мы не набираем первые классы. И это проблема уже не только сельских маленьких школ, это проблема Киева. Мы не только не набираем первые классы», — рассказала она.

Парфенова подчеркнула, что проблема затронула и старшую школу из-за реформы.

«У нас также есть проблема с 10–11 классами, потому что действительно реформа дала свои результаты после 9-го класса. Многие пошли в профтехи, и школы остаются, например, с одним классом из 16 учеников. И это огромная финансовая нагрузка на любое заведение. И такие классы будут расформированы. Их будут присоединять к тем школам, где есть хотя бы один или два сформированных класса и более 20 учеников», — добавила она.

Сопредседатель ОО отметила, что, по данным Института образовательной аналитики, к 2030 году количество первоклашек сократится на треть.

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