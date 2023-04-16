Страшный паводок в Украине: названы причины подтопления нескольких областей

Экологи считают, что все произошло из-за нарушения экологических норм.
В Украине из-за страшного паводка подтоплено несколько областей. Весеннее половодье свирепствует сразу в 5 регионах Украины.
Об этом сообщает ТСН.
Из-за разливов Днепра, Десны, Сейма, Припяти и Западного Буга пострадали люди в Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областях.
Село Крещатик, недалеко от Черкасс, осталось частично отрезанным от мира. Там люди вынуждены передвигаться по лодкам, однако не все люди соглашаются на эвакуацию.
В Киевской области подтопило временную переправу в село Иванков. Пострадали некоторые районы в столице. Спасатели призывают не пренебрегать элементарными правилами техники безопасности.
Спикер ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан отметила, что из-за паводка пострадали населенные пункты в Вышгородском, Броварском и частично — в Бориспольском районе. По ее словам, подтоплены переправы в поселок Иванков, но сейчас там работают спасатели для восстановления сообщения.
"Жертв нет пока. И пострадавших нет... Самая большая проблематика – затопление домохозяйств. Там, где это возможно, работают наши спасатели для откачки воды", – говорит Рубан.
Также глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко отметила, что все произошло из-за нарушения экологических норм.
Напомним, в Киеве подтопило городской парк "Наталка" и всю береговую зону.
Кроме того, в Киевской области зафиксированы локальные подтопления в Вышгородском, Броварском и Бучанском районах. Спасатели постоянно осуществляют мониторинг повышения уровня воды. Сотрудники ГСЧС спасают людей и животных и мотопомпами откачивают воду.
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