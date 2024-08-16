"Страшный суд!": жительница Курской области рассказала, что происходит в Теткино (видео)

Жительница Курщины говорит, что у Теткино просто-таки "страшный суд". Люди живут в гаражах, никакой гуманитарной помощи им не оказывают.

Кадры обнародовал телеграмм-канал "Сеятель ветра".

Жительница Курской области рассказала, что происходит в Теткино

"Теткине снесли с лица земли! Там страшный суд! Мы неделю жили в гараже, никакой гуманитарной помощи не получаем!"

Ранее наши военные в Курской области встретили женщин, которые вывозили вещи своих бывших соседей, эвакуировавшихся из региона. Мол, а что делать? Надо же, жалуются отчаянные гражданки РФ, как-то жить.

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