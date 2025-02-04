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Страшный удар по Изюму: среди погибших – беременная 19-летняя девушка и ее 18-летняя сестра (фото)

Страшный удар по Изюму: среди погибших – беременная 19-летняя девушка и ее 18-летняя сестра (фото)

Тела погибших мирных жителей после ракетного удара по Изюму / Фото: Олег Синєгубов

У одной погибшей остался годовалый сын, другая – была беременна.

В результате сегодняшнего ракетного удара по Изюму (Харьковская область) среди прочих погибла молодая беременная женщина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Установлены данные погибших в результате обстрела женщин. Им было по 18 и 19 лет, одна из них была беременна", – говорит глава ОВА.

Боровский поселковый совет уточняет, что молодые девушки были сестрами и погибли во время посещения Государственной миграционной службы.

  • Нечволод (Жальпис) Александра Артуровна, 28.09.2006 г.р., — жена защитника Украины. Без мамы остался годовалый сын;
  • Нечволод Ангелина Артуровна, 28.06.2005 г.р. – готовилась стать мамой. Российская бомба оборвала жизнь девушки и ее нерожденного ребенка.
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Кроме того, в результате ракетного удара погибли 44-летний мужчина, 69-летний мужчина и еще один человек. В общей сложности погибли 5 человек.

Пострадали 55 человек, среди них 3 ребенка – мальчик 6 лет, девочки 14 и 16 лет. Девушка 14 лет в тяжелом состоянии. Мальчик и 16 лет девушка в среднем состоянии.

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Напомним, что в Изюме установили личность пятого погибшего после ракетного удара.

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