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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Страшный взрыв возле Житомира — что говорят ГСЧС и полиция

Полиция и ГСЧС работают на месте взрыва вблизи Житомира.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак
Взрыв в Житомире

Взрыв в Житомире

В ГСЧС Украины говорят, что выясняют информацию о взрыве вблизи Житомира.

Как сообщили ТСН.ua, взрыв предварительно произошел не на АЗС, хотя есть информация и о разрушениях, но подтверждающей информации пока нет.

«Все соответствующие службы направляются на место происшествия», — отмечают в ГСЧС Украины.

Сначала была информация, что взрыв произошел на мебельной фабрике, затем предварительно на территории воинской части. Точная информация выясняется.

«Пока достоверной информации нет. Службы едут на место взрыва», — говорят в ГСЧС Украины.

Полиция Житомирской области добавила, что работает на месте взрыва вблизи Житомира.

«Событие произошло 2 июля около 18:00 вблизи с. Березина Глубочицкой общины. Идет выяснение обстоятельств», — говорится в сообщении.

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