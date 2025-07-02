Взрыв в Житомире

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В ГСЧС Украины говорят, что выясняют информацию о взрыве вблизи Житомира.

Как сообщили ТСН.ua, взрыв предварительно произошел не на АЗС, хотя есть информация и о разрушениях, но подтверждающей информации пока нет.

«Все соответствующие службы направляются на место происшествия», — отмечают в ГСЧС Украины.

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Сначала была информация, что взрыв произошел на мебельной фабрике, затем предварительно на территории воинской части. Точная информация выясняется.

«Пока достоверной информации нет. Службы едут на место взрыва», — говорят в ГСЧС Украины.

Полиция Житомирской области добавила, что работает на месте взрыва вблизи Житомира.

«Событие произошло 2 июля около 18:00 вблизи с. Березина Глубочицкой общины. Идет выяснение обстоятельств», — говорится в сообщении.

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Дата публикации 18:41, 02.07.25 Количество просмотров 690 В Житомире раздался взрыв