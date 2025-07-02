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- Украина
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Страшный взрыв возле Житомира — что говорят ГСЧС и полиция
Полиция и ГСЧС работают на месте взрыва вблизи Житомира.
В ГСЧС Украины говорят, что выясняют информацию о взрыве вблизи Житомира.
Как сообщили ТСН.ua, взрыв предварительно произошел не на АЗС, хотя есть информация и о разрушениях, но подтверждающей информации пока нет.
«Все соответствующие службы направляются на место происшествия», — отмечают в ГСЧС Украины.
Сначала была информация, что взрыв произошел на мебельной фабрике, затем предварительно на территории воинской части. Точная информация выясняется.
«Пока достоверной информации нет. Службы едут на место взрыва», — говорят в ГСЧС Украины.
Полиция Житомирской области добавила, что работает на месте взрыва вблизи Житомира.
«Событие произошло 2 июля около 18:00 вблизи с. Березина Глубочицкой общины. Идет выяснение обстоятельств», — говорится в сообщении.