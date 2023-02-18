Страстная неделя 2023 года: что можно и нельзя есть по дням

Страстная неделя (Седмица) — последняя неделя Великого поста, которая заканчивается в канун Пасхи. В этот период ограничения в пище становятся наиболее строгими. Что можно и нельзя есть на Страстную неделю за днями – читайте в материале ТСН.ua.
2023 православные христиане будут праздновали Пасху 16 апреля, а значит Страстная неделя приходится на 10-15 апреля. Эти семь дней носят такое название из-за событий, описанных в Библии. Перед своей смертью на кресте Иисус Христос прошел немало испытаний: Тайный ужин, арест, страдание, распятие. Только на Пасху наступило спокойствие в его душе.
Страстная неделя совпадает с Великим постом, но эти события совершенно разные. Верующие чествуют обе. В этот период принято посещать церковную службу и очень строго ограничивать себя в пище.
Что можно есть на Страстную неделю: список разрешенных продуктов
Верующие соблюдают Великий пост не только для духовного очищения. Такие ограничения оказывают положительное влияние и на здоровье человека, если питаться правильно. Весной (а именно на этот период приходится Великий пост и Страстная неделя), по словам медицинских работников, полезно отказаться от тяжелой белковой пищи, чтобы укрепить перегруженный за зиму организм.
Что можно есть в Страстную неделю:
- Овощи, зелень — в рацион можно добавить капусту (сырую или тушеную), сладкий перец, помидоры, картофель, тыкву, морковь, сельдерей, кукурузу. Также можно есть базилик, укроп, кинзу, петрушку, шпинат, щавель, зеленый лук.
- Фрукты – их можно употреблять в сыром виде, добавлять в салаты или тушить.
- Крупы – во время поста на Страстную неделю можно есть любые каши.
- Бобовые – горох, чечевица, бобы, фасоль. Все эти продукты являются отличным источником растительного белка. Их можно по-разному готовить и подавать в качестве основного блюда или гарнира.
- Сладкая консервация – джемы, конфитюры, варенье есть разрешается, также можно добавлять в кашы или есть отдельно сухофрукты.
- Напитки – кисель, компот, морс, растительное молоко, чай, кофе.
- Сладости – если вы не можете отказаться от сладкого, можете добавить в рацион мед, сахар, орехи, халву, черный шоколад, постный зефир, козинаки, леденцы.
Важно есть в Страстную неделю разрешенные продукты в количестве, которое нужно, чтобы оставаться здоровым. Ведь переедание тоже считается тяжким грехом.
Страстная неделя: что можно есть по дням
Пост на Страстную неделю должен быть особенно строгим. Большинство верующих пытаются практически полностью ограничить себя в пище. Поэтому следует заранее сложить ежедневный рацион на Седмицу:
- Светлый понедельник можно есть сырые овощи и фрукты, хлеб, орехи и мед. Питаются верующие всего раз в день, лучше делать это вечером.
- Чистый вторник – разрешаются сырые фрукты и овощи, хлеб и орехи. Можно добавить и немного меда, если вы любите сладкое.
- Страстная среда – мед, орехи, хлеб, сырые овощи и фрукты должны составлять весь рацион. От жирной пищи и особенно масла следует полностью отказаться.
- Чистый четверг – мед, орехи, сырые фрукты и овощи, хлеб является главной частью рациона. Можно есть тёплую пищу, но лучше без растительного масла. Разрешается употреблять небольшое количество вина. В этот день уже можно начинать готовиться к Пасхе, например печь куличи и красить яйца.
- Страстная пятница – лучше полностью отказаться от еды, пить только воду. Но поступать так можно только в том случае, если вы уверены в своем здоровье.
- Большая суббота – можно есть сырые фрукты и овощи, хлеб, мед и орехи. Разрешается даже горячая еда, но без вина.
- Воскресенье (Пасха) – снимаются все ограничения, однако нужно очень осторожно возвращаться в привычный рацион и не переедать жирной пищи.
Страстная неделя: что нельзя делать
Страстная неделя считается наиболее строгим периодом во время Великого поста. Запрещается употреблять рыбу, мясо, яйца, молочные продукты. А в Страстную пятницу, когда Иисус Христос по преданию был распят на кресте, тоже не разрешается вообще есть. Можно пить только воду. Также нельзя:
- праздновать;
- развлекаться;
- ссориться;
- злословить;
- иметь интимную близость;
- врать;
- завидовать;
- крестить детей;
- венчаться;
- ухаживать;
- оскорблять людей;
- отказывать в помощи нуждающимся.
Народные приметы и традиции
- На большой понедельник солнечная погода, значит, будет хороший урожай.
- В Чистый вторник идет дождь – ждите холодного и неурожайного года.
- Если купить куриные яйца в Страстную среду, они долго не будут портиться.
- Перечислять деньги нужно в Чистый четверг, тогда человека будет ждать достаток.
- На Страстную пятницу светит солнце – на следующие недели будет тепло.
- Если в Великую субботу веселиться, то весь год будете плакать.
В Чистый четверг пытались завершить уборку в доме к Пасхе. Также начинали печь кулич и красить яйца. Наши предки обязательно шли мыться, чтобы очистить не только душу, но тело.
Какую молитву читать в Страстную неделю
Господи и Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и пустословия не дай мне. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. Ей, Господи, Царь, даруй мы зреть мои грехи и не осуждать брата моего, как благословен Ты во веки веков.
Господи Иисусе Христе, Боже наш, дарующий милосердие и щедрости, милость Твоя безмерна, человеколюбие – огромно. Мы, веруем в тебя и припадаем к Твоему величию, с душевным страхом и трепетом. Мы считаем себя недостойными рабами твоими, приносим по милости твоей, предоставленные нам, благодарение безгранично. Уважаем тебя, как Господа, Владыку мира и нашего благодетеля, славим, хвалим тебя, молитву о милосердии возносим, приходясь, снова благодарим! Услышь нашу мольбу и дай нам преуспевать в любви к Тебе, к своим ближним и вести добродетельную жизнь. Аминь.
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