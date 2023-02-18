Страстная неделя 2023 года: что можно и нельзя есть по дням

Страстная неделя (Седмица) — последняя неделя Великого поста, которая заканчивается в канун Пасхи. В этот период ограничения в пище становятся наиболее строгими. Что можно и нельзя есть на Страстную неделю за днями – читайте в материале ТСН.ua.

2023 православные христиане будут праздновали Пасху 16 апреля, а значит Страстная неделя приходится на 10-15 апреля. Эти семь дней носят такое название из-за событий, описанных в Библии. Перед своей смертью на кресте Иисус Христос прошел немало испытаний: Тайный ужин, арест, страдание, распятие. Только на Пасху наступило спокойствие в его душе.

Страстная неделя совпадает с Великим постом, но эти события совершенно разные. Верующие чествуют обе. В этот период принято посещать церковную службу и очень строго ограничивать себя в пище.

Что можно есть на Страстную неделю: список разрешенных продуктов

Что можно есть на Страстную неделю? / Фото: Pexels

Верующие соблюдают Великий пост не только для духовного очищения. Такие ограничения оказывают положительное влияние и на здоровье человека, если питаться правильно. Весной (а именно на этот период приходится Великий пост и Страстная неделя), по словам медицинских работников, полезно отказаться от тяжелой белковой пищи, чтобы укрепить перегруженный за зиму организм.

Что можно есть в Страстную неделю:

Овощи, зелень — в рацион можно добавить капусту (сырую или тушеную), сладкий перец, помидоры, картофель, тыкву, морковь, сельдерей, кукурузу. Также можно есть базилик, укроп, кинзу, петрушку, шпинат, щавель, зеленый лук. Фрукты – их можно употреблять в сыром виде, добавлять в салаты или тушить. Крупы – во время поста на Страстную неделю можно есть любые каши. Бобовые – горох, чечевица, бобы, фасоль. Все эти продукты являются отличным источником растительного белка. Их можно по-разному готовить и подавать в качестве основного блюда или гарнира. Сладкая консервация – джемы, конфитюры, варенье есть разрешается, также можно добавлять в кашы или есть отдельно сухофрукты. Напитки – кисель, компот, морс, растительное молоко, чай, кофе. Сладости – если вы не можете отказаться от сладкого, можете добавить в рацион мед, сахар, орехи, халву, черный шоколад, постный зефир, козинаки, леденцы.

Важно есть в Страстную неделю разрешенные продукты в количестве, которое нужно, чтобы оставаться здоровым. Ведь переедание тоже считается тяжким грехом.

Страстная неделя: что можно есть по дням

Страстная неделя: что можно есть по дням / Фото: Pexels

Пост на Страстную неделю должен быть особенно строгим. Большинство верующих пытаются практически полностью ограничить себя в пище. Поэтому следует заранее сложить ежедневный рацион на Седмицу:

Светлый понедельник можно есть сырые овощи и фрукты, хлеб, орехи и мед. Питаются верующие всего раз в день, лучше делать это вечером. Чистый вторник – разрешаются сырые фрукты и овощи, хлеб и орехи. Можно добавить и немного меда, если вы любите сладкое. Страстная среда – мед, орехи, хлеб, сырые овощи и фрукты должны составлять весь рацион. От жирной пищи и особенно масла следует полностью отказаться. Чистый четверг – мед, орехи, сырые фрукты и овощи, хлеб является главной частью рациона. Можно есть тёплую пищу, но лучше без растительного масла. Разрешается употреблять небольшое количество вина. В этот день уже можно начинать готовиться к Пасхе, например печь куличи и красить яйца. Страстная пятница – лучше полностью отказаться от еды, пить только воду. Но поступать так можно только в том случае, если вы уверены в своем здоровье. Большая суббота – можно есть сырые фрукты и овощи, хлеб, мед и орехи. Разрешается даже горячая еда, но без вина. Воскресенье (Пасха) – снимаются все ограничения, однако нужно очень осторожно возвращаться в привычный рацион и не переедать жирной пищи.

Страстная неделя: что нельзя делать

Страстная неделя: что нельзя делать / Фото: Pexels

Страстная неделя считается наиболее строгим периодом во время Великого поста. Запрещается употреблять рыбу, мясо, яйца, молочные продукты. А в Страстную пятницу, когда Иисус Христос по преданию был распят на кресте, тоже не разрешается вообще есть. Можно пить только воду. Также нельзя:

праздновать;

развлекаться;

ссориться;

злословить;

иметь интимную близость;

врать;

завидовать;

крестить детей;

венчаться;

ухаживать;

оскорблять людей;

отказывать в помощи нуждающимся.

Народные приметы и традиции

На большой понедельник солнечная погода, значит, будет хороший урожай.

В Чистый вторник идет дождь – ждите холодного и неурожайного года.

Если купить куриные яйца в Страстную среду, они долго не будут портиться.

Перечислять деньги нужно в Чистый четверг, тогда человека будет ждать достаток.

На Страстную пятницу светит солнце – на следующие недели будет тепло.

Если в Великую субботу веселиться, то весь год будете плакать.

В Чистый четверг пытались завершить уборку в доме к Пасхе. Также начинали печь кулич и красить яйца. Наши предки обязательно шли мыться, чтобы очистить не только душу, но тело.

Какую молитву читать в Страстную неделю

Молитвы на Страстную неделю / Фото: Pexels

Господи и Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и пустословия не дай мне. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. Ей, Господи, Царь, даруй мы зреть мои грехи и не осуждать брата моего, как благословен Ты во веки веков.

Господи Иисусе Христе, Боже наш, дарующий милосердие и щедрости, милость Твоя безмерна, человеколюбие – огромно. Мы, веруем в тебя и припадаем к Твоему величию, с душевным страхом и трепетом. Мы считаем себя недостойными рабами твоими, приносим по милости твоей, предоставленные нам, благодарение безгранично. Уважаем тебя, как Господа, Владыку мира и нашего благодетеля, славим, хвалим тебя, молитву о милосердии возносим, приходясь, снова благодарим! Услышь нашу мольбу и дай нам преуспевать в любви к Тебе, к своим ближним и вести добродетельную жизнь. Аминь.

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