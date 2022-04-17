Страстная неделя за днями: что можно есть, запреты, молитвы / commons.wikimedia.org

Страстная неделя по дням: что можно есть, главные запреты и традиции

Страстная неделя по дням: что можно есть, главные запреты и традиции

Страстная неделя по дням: что можно есть, традиции, запреты. Читайте о самой важной неделе перед Пасхой в материале ТСН.ua.

Последнюю неделю Великого поста, считающаяся среди христиан строжайшей, часто называют "Страстная неделя" или "Страстная седмица". В 2022 году она начинается 18 апреля и продлится до 23 апреля.

Среди наших предков было немало традиций, связанных со Страстной неделей. Они сохранились и по сей день. Верующие пытаются соблюдать запреты каждый день Страстной седмицы.

Что нельзя делать в Страстную неделю

Всю последнюю неделю Великого поста очень важно не игнорировать строгость и не употреблять в пищу мясные, молочные блюда, а также яйца и рыбу.

Запрещено веселиться, праздновать, главным образом петь и разговаривать – лучше провести все дни до Светлого Господнего Воскресения в молитве.

Плотские желания и утехи считаются большим грехом, а потому в Страстную неделю нужно сдерживать порывы своего тела и заниматься очищением души.

Если вас попросили о помощи, нельзя отказывать, ведь верующие считают, что в Страстную неделю сам Бог обращается к людям с просьбой.

Ни в коем случае не ссорьтесь с близкими, родными, друзьями, также недопустимы злословие, зависть, агрессия, ложь.

В храмах в Страстную неделю не совершают венчания и таинства крещения, не поминают мертвых и не празднуют религиозные праздники.

Что можно делать в Страстную неделю по дням

Великий понедельник: в этот день во время богослужения в церкви рассказывают историю о том, как Христос проклял бесплодную смоковницу. В понедельник принято убирать в доме, красить, белить, заниматься мелким ремонтом и молиться.

Большой вторник: считается, что именно в этот день Иисус обличил книжников и фарисеев, также вечером во вторник он поведал апостолам притчу о десяти девах, дани кесарю, талантах и воскресениях мертвых, о конце света и Страшном суде. В этот день следует убрать одежду, предметы быта и вещи, а также все постирать и погладить.

Большая среда: именно в этот день Иуда принял решение предать за 30 серебряников Иисуса Христа, а грешница помазала Сына Божия миром, готовя его к погребению. С этого дня можно начинать готовиться к большой трапезе.

Чистый четверг: для верующих он знаменатель четырьмя событиями: Оиовение Христом ног его ученикам, Тайный ужин, измена Иуды и молитва Иисуса в Гефсиманском саду. "Чистым" этот четверг прозвали потому, что в этот день пытаются провести омовение тела и души. Также хозяйки начинают печь кулич и красить пасхальные яйца.

Страстная пятница: печальный и очень важный для верующих день, когда Иисуса Христа распяли на кресте. Этот день посвящают молитвам и не занимаются бытовыми делами.

Великая суббота: в этот день похоронили Христа. В храмах освящают пасхальную пищу, а затем смотрят на восхождение благодатного огня.

Что можно есть в Страстную неделю

Что можно есть в Страстную неделю / pixabay.com

Понедельник – холодная термически необработанная пища без масла, неподогретые напитки. Вторник – холодная пища без масла и холодные напитки. Среда – воздерживайтесь от термически обработанной пищи, можно есть сыры фруты и овощи, пить холодные напитки. Четверг – можно есть теплую пищу, но только растительную. Можно употреблять небольшое количество вина. Пятница – можно есть только вечером и только кусок хлеба, фрукты, салат из овощей. Суббота – горячая еда, но без масла.

Молитва на Страстную неделю

Господи и Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и пустословия не дай мне. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. Ей, Господи, Царь, даруй мы зреть мои грехи и не осуждать брата моего, Который благословен Ты во веки веков.

Господи Иисусе Христе, Боже наш, дарующий милосердие и щедрости, милость Твоя безмерна, человеколюбие – огромно. Мы, веруем в тебя и припадаем к Твоему величию, с душевным страхом и трепетом. Мы считаем себя недостойными рабами твоими, приносим по милости твоей, предоставленные нам, благодарение безгранично. Уважаем тебя, как Господа, Владыку мира и нашего благодетеля, славим, хвалим тебя, молитву о милосердии возносим, припадая, снова благодарим! Услышь нашу мольбу и дай нам преуспевать в любви к Тебе, к своим ближним и вести добродетельную жизнь. Аминь.