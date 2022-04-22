Страстная пятница: поздравления и картинки на украинском

Страстная пятница – один из важнейших дней последней недели перед Пасхой. Именно в этот день Иисус Христос, Сын Божий, был казнен на Голгофе на кресте. Традиционно принято присылать на Страстную пятницу картинки, чтобы напомнить об этом великом дне.

Страстная пятница: поздравления в прозе

Поздравляю с праздником! В страстную пятницу желаю добродетели, добродетели, духовного очищения и раскаяния. Пусть добрыми будут действия и помыслы, да простят недруги, пусть миром и любовью наполнятся сердца. Добра вам, прощение, любви!

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Поздравляю с праздником Страстной пятницы! Желаю, заглянув в собственное сердце, покаяться и искренне попросить прощения за свои действия, мысли и решения. Очистить душу, потому что Иисус пожертвовал собой за наши грехи. Отложите работу и хоть на миг задумайтесь о духовном. Ладно вам!

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В Страстную пятницу желаю стать крепче верой, добрыми душой, более чуткими сердцем. Пусть кругом будет мир и благодать, за которые Иисус без жалости отдал свою жизнь, пусть каждый день приносит радость, счастье и любовь, пусть каждый вечер дает возможность искренне покаяться и открыто помолиться.

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Вспомним сегодня о крестных мучениях Спасителя, понесенных Им в искупление грехов человеческих. Молимся искренне и встретим этот печальный и скорбный день Страстной Пятницы со скрытой надеждой на скорое воскресение Иисуса.

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Сегодня великий день стал днем великой скорби, потому что грешная природа человека помешала принятию истины – Сын Божий принял большой муки за наши с вами грехи. В такой многозначный день хочется пожелать всем еще раз заглянуть в свое сердце, извиниться, искренне покаяться. Грехи всего мира смыты Кровью Святой, благодарим же Господа в молитвах за это.

Страстная пятница: поздравления в стихах

Сегодня Пятница Страстная,

Желаю мира и добра,

Пусть вера в душах вам оставит

Лишь след смирения и добра.



Желаю страсти и тревоги

Вам силой веры победить.

С надеждой и большой любовью

Желаю непременно жить.



Очистите от боли душу,

Откройте радости сердца,

Пускай надеждой и любовью

Всегда горят ваши глаза.

***

Спаситель умер на кресте,

Пройдя немыслимые муки,

Чтоб рай могли увидеть те,

Кто осужден на ада муки.

Со страстной пятницею вас

Поздравить я хочу душевно.

Когда-то в этот скорбный час

Мы получили искупленье.

Не забывайте о цене,

Заплаченной за наше счастье.

Добро творите на земле,

Чтобы наш долг не умножался,

Любите близких и родных,

Обидчиков прощайте сразу,

Цените каждый вздох и миг,

Живите ярко, смело, страстно.

***

В Страстную пятницу Христос

На гору тяжкий крест принес,

Чтобы погибнуть, умереть,

Принять мучительную смерть!



За нас он мучился, страдал,

За нас земную жизнь отдал.

Надежду людям подарил

И нам к спасенью путь открыл!



Сегодня пятница Страстная.

Скорбим мы, Господу внимая.

Пусть будет светлой эта скорбь,

Пусть будут счастье и любовь.



Воскреснет Бог, вернется радость,

Будут в душе покой и благость!

***

Нынче пятница Страстная,

И хотим мы пожелать,

Чтоб могли вы без сомнений

Искушений избегать.



Чтоб здоровье было крепко

С Божьей помощью всегда.

И смирения хватало

Вам на долгие года.

***

С Великой пятницей Страстной,

С днем скорби, но еще — надежды.

Пусть будет Бог всегда с тобой,

И станут радости безбрежны,

Ведь скоро Пасха, жди ее,

Чтоб благость в жизнь примчалась снова,

Сбылось задуманное все,

Запели птицы вновь у дома!

Страстная пятница: картинки на украинском

Страстная пятница: картинки

Страстная пятница: картинки

Страстная пятница: картинки

Страстная пятница: картинки

Страстная пятница: картинки

Страстная пятница: картинки

Страстная пятница: картинки

Страстная пятница: картинки