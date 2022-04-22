Страстная пятница: поздравления и картинки на украинском

Страстная пятница – один из важнейших дней последней недели перед Пасхой. Именно в этот день Иисус Христос, Сын Божий, был казнен на Голгофе на кресте. Традиционно принято присылать на Страстную пятницу картинки, чтобы напомнить об этом великом дне.
Страстная пятница: поздравления в прозе
Поздравляю с праздником! В страстную пятницу желаю добродетели, добродетели, духовного очищения и раскаяния. Пусть добрыми будут действия и помыслы, да простят недруги, пусть миром и любовью наполнятся сердца. Добра вам, прощение, любви!
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Поздравляю с праздником Страстной пятницы! Желаю, заглянув в собственное сердце, покаяться и искренне попросить прощения за свои действия, мысли и решения. Очистить душу, потому что Иисус пожертвовал собой за наши грехи. Отложите работу и хоть на миг задумайтесь о духовном. Ладно вам!
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В Страстную пятницу желаю стать крепче верой, добрыми душой, более чуткими сердцем. Пусть кругом будет мир и благодать, за которые Иисус без жалости отдал свою жизнь, пусть каждый день приносит радость, счастье и любовь, пусть каждый вечер дает возможность искренне покаяться и открыто помолиться.
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Вспомним сегодня о крестных мучениях Спасителя, понесенных Им в искупление грехов человеческих. Молимся искренне и встретим этот печальный и скорбный день Страстной Пятницы со скрытой надеждой на скорое воскресение Иисуса.
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Сегодня великий день стал днем великой скорби, потому что грешная природа человека помешала принятию истины – Сын Божий принял большой муки за наши с вами грехи. В такой многозначный день хочется пожелать всем еще раз заглянуть в свое сердце, извиниться, искренне покаяться. Грехи всего мира смыты Кровью Святой, благодарим же Господа в молитвах за это.
Страстная пятница: поздравления в стихах
Сегодня Пятница Страстная,
Желаю мира и добра,
Пусть вера в душах вам оставит
Лишь след смирения и добра.
Желаю страсти и тревоги
Вам силой веры победить.
С надеждой и большой любовью
Желаю непременно жить.
Очистите от боли душу,
Откройте радости сердца,
Пускай надеждой и любовью
Всегда горят ваши глаза.
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Спаситель умер на кресте,
Пройдя немыслимые муки,
Чтоб рай могли увидеть те,
Кто осужден на ада муки.
Со страстной пятницею вас
Поздравить я хочу душевно.
Когда-то в этот скорбный час
Мы получили искупленье.
Не забывайте о цене,
Заплаченной за наше счастье.
Добро творите на земле,
Чтобы наш долг не умножался,
Любите близких и родных,
Обидчиков прощайте сразу,
Цените каждый вздох и миг,
Живите ярко, смело, страстно.
***
В Страстную пятницу Христос
На гору тяжкий крест принес,
Чтобы погибнуть, умереть,
Принять мучительную смерть!
За нас он мучился, страдал,
За нас земную жизнь отдал.
Надежду людям подарил
И нам к спасенью путь открыл!
Сегодня пятница Страстная.
Скорбим мы, Господу внимая.
Пусть будет светлой эта скорбь,
Пусть будут счастье и любовь.
Воскреснет Бог, вернется радость,
Будут в душе покой и благость!
***
Нынче пятница Страстная,
И хотим мы пожелать,
Чтоб могли вы без сомнений
Искушений избегать.
Чтоб здоровье было крепко
С Божьей помощью всегда.
И смирения хватало
Вам на долгие года.
***
С Великой пятницей Страстной,
С днем скорби, но еще — надежды.
Пусть будет Бог всегда с тобой,
И станут радости безбрежны,
Ведь скоро Пасха, жди ее,
Чтоб благость в жизнь примчалась снова,
Сбылось задуманное все,
Запели птицы вновь у дома!